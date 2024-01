POL-SN: Bargeld aus Geschäftsräumen entwendet

Schwerin (ots) -



Drei Einbrüche in Geschäftsräumen wurden der Schweriner Polizei in den letzten Tagen gemeldet. Erbeutet wurde Bargeld, in einem Fall mehrere Tausend Euro.



Zunächst verschafften sich Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag über die Fensterfront Zutritt zu einem Blumengeschäft in der Rahlstedter Straße. Der Täter entwendete hier das Wechselgeld in Höhe von ca. 40EUR. Ein Fährtenhund der Polizei kam zum Einsatz. In derselben Nacht wurde eine Apotheke in der Kieler Straße angegriffen. Hier erbeuteten die Täter einen Tresor mit ca. 1.200EUR Bargeld. Ersten Erkenntnissen nach gelangten der oder die Täter über die Eingangstür in das Innere der Geschäftsräume.

Einen Verlust von mehreren Tausend Euro verursachten Täter in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages. In der Wittenburger Straße brachen sie gewaltsam in die Spielhalle ein und im Inneren mehrere Spielautomaten auf. Neben dem Diebstahl des Bargeldes entstand dem Besitzer ein hoher Sachschaden an den Automaten. Insgesamt wird der Schaden auf 20.000EUR geschätzt.



Die Schweriner Polizei hat zu allen drei Einbrüchen die Ermittlungen übernommen und Spuren gesichert.



Mögliche Zeugen der Taten oder verdächtiger Beobachtungen können Hinweise über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell