POL-SN: Nach Diebstahl einer Geldbörse - Polizei sucht unbekannten Geschädigten

Das Schweriner Kriminalkommissariat sucht derzeit nach einem unbekannten Geschädigten nach dem Diebstahl seiner Geldbörse:



Am frühen Morgen des 30.12. gegen 1 Uhr wurde einem unbekannten Geschädigten auf dem Schweriner Marienplatz laut gegenwärtigen Kenntnisstand seine Geldbörse entwendet. Dem beherzten Einschreiten von Zeugen war es demnach zu verdanken, dass der mutmaßliche Täter dem Mann sein Portemonnaie zurückgab.



Der unbekannte Geschädigte hatte sich bei Eintreffen der Polizei jedoch bereits vom Einsatzort entfernt.



Die Personalien des algerischen Tatverdächtigen im Alter von 22 sowie seines tunesischen Begleiters im Alter von 21 Jahren wurden von der Polizei aufgenommen.



Strafanzeige wegen Diebstahls wurde erstattet.



Mit den weiteren Ermittlungen zu diesem Sachverhalt ist das Kriminalkommissariat Schwerin befasst. In diesem Zusammenhang wird nun der noch unbekannte Geschädigte gesucht. Die Person wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder per Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ mit der Schweriner Polizei in Verbindung zu setzen.



