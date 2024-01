POL-SN: Nach Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger auf dem Marienplatz - Polizei sucht unbekannten Beteiligten

Schwerin (ots) -



Nach einem unbekannten Unfallbeteiligten sucht derzeit das Kriminalkommissariat Schwerin.



Hintergrund: In den frühen Morgenstunden des 30.12. konnte von Polizeibeamten gegen 1.20 Uhr über die Bildübertragung des Marienplatzes beobachtet werden, wie es zum Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger kam. Beide Personen entfernten jedoch noch vor Eintreffen der Polizei.



Lediglich der Radfahrer, ein 32-jähriger Schweriner (deutsch), konnte im Nachgang angetroffen werden. Er war laut ersten Informationen unverletzt geblieben. Bei der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass der Mann alkoholisiert (1,56 Promille) war, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde.



Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsstraftat übernommen und sucht nun den beteiligten Fußgänger als wichtigen Zeugen. Die Person wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 bei der Schweriner Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell