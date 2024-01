POL-HRO: Verdacht des Sexualdelikts - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest, Staatsanwaltschaft stellt Haftantrag

Schwerin (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und des Polizeipräsidiums Rostock



Nachdem es in den frühen Morgenstunden des 1. Januars in Schwerin zu einem Übergriff auf eine 25-Jährige gekommen ist, konnte die Polizei einen 24-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.



Der Vorfall ereignete sich gegen 4:45 Uhr in einem Waldstück unweit der Ziolkowskistraße. Ersten Angaben nach verfolgte der Tatverdächtige die Geschädigte auf deren Weg nach Hause, nachdem sich beide vorab "am Stein" aufhielten.

Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige die 25-Jährige bedrängt und sexuell angegriffen haben.

Als die Frau um Hilfe schrie, wurden zwei Passaten hierauf aufmerksam. Diese eilten der Frau zur Hilfe. Nach bisherigen Erkenntnisen entfernte sich der 24-jährige Tatverdächtige derweil vom Ort des Geschehens. Die beiden Zeugen nahmen die Geschädigte in ihre Obhut und informierten die Polizei. Die Frau wurde durch den Vorfall leicht verletzt.



Der Tatverdächtige mit syrischer Staatsangehörigkeit konnte im Anschluss namentlich bekannt gemacht und durch die Schweriner Polizei noch am selben Morgen angetroffen und festgenommen werden.

Die Schweriner Staatsanwaltschaft stellte aufgrund des dringen Tatverdachts gegen den 24-Jährigen Haftantrag beim Amtsgericht Schwerin. Auf die Unschuldsvermutung wird hingewiesen.



