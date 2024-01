POL-LWL: Vermutlich mehrere Hundert Ferkel im brennenden Stall verendet (Abschlussmeldung)

Bresegard bei Eldena (ots) -



Beim Brand eines Schweinestalls in Bresegard bei Eldena (wir informierten) sind nach ersten Schätzungen vermutlich mehrere Hundert Ferkel umgekommen. Nach jüngsten Erkenntnissen sollen sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches am Dienstagmorgen etwa 800 bis 900 Ferkel in der Stallanlage eines Landwirtschaftsbetriebes befunden haben. Rund 500 Tiere konnten im Laufe des Vormittags aus dem betroffenen Gebäude gerettet werden. Unterdessen hat die Kriminalpolizei in Ludwigslust die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Feuer im Inneren des Stalls ausgebrochen. Der Brandort ist durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt worden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt.



