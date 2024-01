POL-SN: 24-jähriger Mann bei körperlicher Auseinandersetzung auf dem Marienplatz verletzt

Schwerin (ots) -



Ein 24-jähriger Tunesier wurde bei einer körperlichen Auseinandersetzung in den frühen Morgenstunden des 31.12. auf dem Schweriner Marienplatz leicht verletzt.



Gegen 1.45 Uhr wurden Polizeibeamte bei der Einsichtnahme in der Bildübertragung des Marienplatzes auf die gegenwärtige Auseinandersetzung vor Ort aufmerksam und entsandten Kräfte zum Einsatzort.



Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 24-jähriger Tunesier offenbar mit zwei Algeriern im Alter von 22 und 28 Jahren in Streit geraten und von diesen körperlich angegriffen worden war.



Bei dieser Auseinandersetzung, bei der laut gegenwärtigem Kenntnisstand auch Reizstoff und eine geworfene Flasche zum Einsatz gekommen waren, wurde der Geschädigte leicht verletzt, so dass er ins Klinikum gebracht wurde. Gegen seine Kontrahenten wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.



Die weiteren Ermittlungen zu diesem Sachverhalt obliegen dem Kriminalkommissariat Schwerin.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell