POL-SN: Tatverdächtige zünden Silversterraketen auf dem Marienplatz und verfehlen knapp Passantin - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Eine 57-jährige Deutsche wurde am 29.12. auf dem Marienplatz als Passantin durch eine unsachgemäß gezündete Silvesterrakete gefährdet und blieb nur durch Zufall unverletzt. Der Sachverhalt ereignete sich gegen 19:00 Uhr: Zeugen informierten die Polizei, weil mehrere Personen vor Ort unerlaubt mit Feuerwerk hantierten und Raketen starteten.



Die Polizei konnte vor Ort vier Tatverdächtige im Alter von 25 bis 41 Jahren (3 x tunesische/ 1 x deutsche Staatsangehörigkeit) antreffen und Personalien feststellen sowie mitgeführte Silvesterraketen sicherstellen. Eine fünfte Person hatte sich vor Eintreffen der Polizei bereits entfernt und konnte nicht mehr ermittelt werden. Sie wird wie folgt beschrieben:



Männlich, ca.20 Jahre alt, dunkle Haare/ Bart, schlanke Statur, trug hellblaues Basecap.



Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdelikts sowie wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen. Mit den weiteren Ermittlungen ist das Kriminalkommissariat Schwerin beauftragt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht:



Wer durch die Handlungen der Personengruppe ebenfalls geschädigt oder gefährdet wurde oder Angaben zur flüchtigen Person machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ mit der Polizei Schwerin in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell