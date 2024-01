POL-LWL: Verkehrsunfall mit Gullydeckel

Suckow (ots) -



Ein auf der Straße liegender Gullydeckel hat am Sonntagabend in Suckow an einem PKW Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Nach bisherigen Angaben übersah der Fahrzeugführer gegen 22:30 Uhr einen auf der Straße liegenden Gullydeckel und überfuhr diesen. Dabei entstand Sachschaden an einem Rad und am Unterboden des Fahrzeuges. Der Gullydeckel wurde anschließend wieder in die Versenkung des Abflussschachtes gezogen. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es ist davon auszugehen, dass der betreffende Gullydeckel absichtlich auf die Fahrbahn gelegt wurde. Hinweise zum Vorfall, der sich in der Mentiner Straße ereignet hat, nimmt die Polizei in Parchim (03871-6000) entgegen.



