POL-LWL: Feuer in Stallanlage gelöscht (3.Folgemeldung)

Bresegard bei Eldena



Das Feuer in einer Stallanlage in Bresegard konnte durch die Feuerwehr am Dienstagvormittag gelöscht werden. Aktuell dauert die Rettung der etwa 1.000 Ferkel, die sich im betreffenden Stall befinden, noch an. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.



