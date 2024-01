POL-NB: Zwei gesprengte Zigarettenautomaten in der Silvesternacht - Zeugenaufruf

Neubrandenburg (ots) -



Sowohl in Röbel als auch in Neubrandenburg kam es während des Jahreswechsels zu Angriffen auf je einen Zigarettenautomaten.



In der Neubrandenburger Pawlowstraße wurde im Zeitraum von 18:00 Uhr am Silvesterabend bis um 12:00 Uhr am Neujahrstag ein Tabakwarenautomat durch Sprengung zerstört. Anschließend wurden sowohl Tabakwaren als auch die Geldkassette entwendet, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 7500EUR entstand.



Im Töpferwall in Röbel wurde ebenfalls durch Sprengung ein Zigarettenautomat im Zeitraum von ca. 00:30 Uhr bis 08:30 Uhr am Neujahrsmorgen zerstört. Der geschätzte Gesamtschaden durch die Folgen der Detonation sowie die Entwendung von Geld und Tabakwaren beläuft sich auf 2200EUR.



In beiden Fällen besteht der Verdacht, dass pyrotechnische Erzeugnisse zur Herbeiführung der Explosion verwendet wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgrund des Verdachtes der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.



Personen, welche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg (0395-55825224) bzw. dem Polizeirevier Röbel (039931-8480) oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



