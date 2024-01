POL-ANK: Erneut Brand in Usedomer Kleingartenanlage

Usedom (ots) -



Gestern Abend (01.01.2024, 21:15 Uhr) wurde die Polizei zu einem Brand einer Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Ratskamp/Förstersacker" in der Stadt Usedom gerufen. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren bereits zur Brandbekämpfung im Einsatz und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt circa 40.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zur Klärung der genauen Brandursache soll im Laufe des Tages auch ein Brandursachenermittler unterstützen.



Bereits am 26.12.2023 brannte es in der Kleingartenanlage, wobei ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstand (siehe Meldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5679958. Die Kriminalpolizei prüft nun einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen und bittet die Bevölkerung im Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei Heringsdorf unter 038378 279-224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



