POL-LWL: Funkstreifenwagen der Polizei verunglückt

Broock (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall mit einem Funkstreifenwagen der Polizei ist am frühen Dienstagmorgen auf der B 191 bei Broock ein Polizeibeamter leicht verletzt worden. Das Fahrzeug war während der Streifenfahrt aus noch ungeklärter Ursache plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt. Dabei erlitt der Fahrer - ein 20-jähriger Polizeibeamter - eine leichte Handverletzung. Der Beifahrer blieb unverletzt. Das Polizeifahrzeug wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden ist vor Ort zunächst auf ca. 50.000 Euro geschätzt worden. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung an der Unfallstelle.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell