POL-LWL: Brand in Stallanlage (Folgemeldung)

Bresegard bei Eldena (ots) -



Bei dem Stallbrand in Bresegard bei Eldena (wir informierten) laufen die Lösch- und Rettungsarbeiten der Feuerwehr auf Hochtouren. Zwischenzeitlich wurden neben der starken Rauchentwicklung auch offene Flammen festgestellt. In der Stallanlage sollen sich etwa 1.000 Ferkel befinden. Es kann zur Zeit noch nicht gesagt werden, ob bislang Tiere zu Schaden gekommen sind. Nebengebäude sollen nicht gefährdet sein. Weitere Informationen folgen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell