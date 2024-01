POL-LWL: Brand in Stallanlage (Erstmeldung)

Bresegard bei Eldena (ots) -



Aktuell befinden sich Feuerwehr und Polizei im Einsatz bei einem Stallbrand (vermutlich Schweinestall) in Bresegard bei Eldena. Nach ersten Informationen soll es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sein, offenes Feuer wurde noch nicht festgestellt. Ob bzw. wie viele Tiere sich in der Stallanlage befinden ist derzeit noch unklar. Weitere Informationen folgen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell