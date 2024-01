POL-HRO: AfD-Bürgerbüro beschmiert

Schwerin (ots) -



Unbekannte Täter haben am Neujahrsmorgen, 01.01.2024, in der Zeit von

02:20 Uhr bis 03:45 Uhr das AfD-Bürgerbüro am Schweriner

Bürgermeister-Bade-Platz mit Graffiti beschmiert.

Weiter wurden auch diverse Aufkleber am Objekt angebracht. Die Kosten

der Reinigung werden auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung aufgenommen.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



