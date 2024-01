POL-HRO: Einbrecher in Einfamilienhaus auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



Am 31.12.2023 um 19:57 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei

Rostock darüber informiert, dass es aktuell zu einem Einbruch in ein

Einfamilienhaus Am Waldessaum in Rostock kommen soll. Festgestellt

hat dies die Hausbewohnerin, welche sich derzeit im Urlaub befindet,

jedoch den Täter über ein installiertes Überwachungssystem während

des Einbruches über ihr Smartphone beobachten konnte. Durch den

anhaltenden Kontakt zu der Hauseigentümerin, konnten die sofort

eingesetzten Polizeibeamten den Täter auf frischer Tat noch im

Bereich des Tatortes stellen. Der schon mehrfach polizeilich in

Erscheinung getretene 48-jährige Deutsche, hatte unter anderem

Bargeld und Armbanduhren bei sich, die sichergestellt wurden. Neben

der Strafanzeige bezüglich des Wohnungseinbruchdiebstahls, muss der

Rostocker nun den Rest der Silvesternacht im polizeilichen Gewahrsam

verbringen.



