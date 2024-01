POL-HRO: Unbekannte Täter randalierten am Sanitzer Bahnhof

Sanitz (ots) -



Am Neujahrsmorgen erhielt das Polizeirevier Sanitz um 00:21 Uhr

Kenntnis darüber, dass durch eine Personengruppe am Bahnhof Sanitz

ein großer Gegenstand auf die Schienen geworfen wurde. Der gemeldete

Sachverhalt bestätigte sich. Auf den Schienen wurde ein Mülleimer

festgestellt, welcher augenscheinlich mit großem Kraftaufwand aus

seiner Betonverankerung gerissen wurde und durch die Polizeibeamten

sofort beräumt werden musste. Zudem stellten die eingesetzten Beamten

fest, dass ein verglastes Wartehäuschen stark beschädigt wurde.

Glücklicherweise war der Bahnverkehr aufgrund dieses Sachverhalts

nicht beeinträchtigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro

geschätzt. Die Fahndung nach einer Tätergruppe von fünf Personen

verlief bisher negativ. Das Kriminalkomissariat Güstrow nimmt nun die

Ermittlungen bezüglich der vorliegenden Sachbeschädigung und des

gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr auf. Zeugen zum

vorliegenden Sachverhalt werden gebeten sich beim Polizeirevier

Sanitz unter der 038209440, der Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de oder jeden anderen Polizeidienststelle zu

melden.



