POL-HRO: Schloss Ludwigslust durch Pyrotechnik beschädigt

Ludwigslust (ots) -



Am 31.12.2023 gegen 19:48 Uhr wurde das Polizeihauptrevier

Ludwigslust darüber in Kenntnis gesetzt, dass zwei Männer auf den

Haupteingang des Ludwigsluster Schlosses mit Pyrotechnik schießen.

Durch die sofort eingesetzten Polizeibeamten konnten noch im

Tatortumfeld die 27- und 28-jährigen Beschuldigten festgestellt

werden. Am Schloss entstand durch das Abrennen von Silvesterfeuerwerk

ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro. Die beiden

alkoholisierten Deutschen müssen sich nun aufgrund von

gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten.



Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell