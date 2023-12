POL-NB: Fahrzeugführer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am 29.12.2023 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Zeuge mit seinem PKW in Neubrandenburg die Neustrelitzer Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Stadtauswärts. An der Kreuzung Neustrelitzer Straße / Ortsumgehung B96 stellte er einen PKW Huyndai fest. Dieser stand in der Linksabbiegespur und zeigte mit seinem Fahrtrichtungsanzeiger an, dass er nach links auf die Ortsumgehung abbiegen will. Beim Farbzeichen grün bog er aber nicht nach links auf die Ortsumgehung ab, sondern nach rechts in Richtung Ortsausgang. Da er dabei in Schlangenlinie fuhr, entschloss sich der Zeuge ihm hinterherzufahren. An der Kreuzung Neustrelitzer Straße /Platanenstraße hielt er das Fahrzeug an und informierte über den Notruf die Polizei. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg am Einsatzort stellten diese Alkoholgeruch in der Atemluft und einen schwankenden Gang beim 50-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest konnte vor Ort nicht durchgeführt werden, da sich der Fahrzeugführer nicht in der Lage sah, dass Atemalkoholmessgerät richtig zu beatmen. Aus diesem Grund wurde er ins Klinikum Neubrandenburg gebracht, wo durch einen Arzt eine Blutprobenentnahme durchgeführt werden sollte. Vor der Blutprobenentnahme wurde ihm dort nochmal das Angebot der freiwilligen Atemalkoholkontrolle gemacht. Dort gelang es ihm das Atemalkoholtestgerät ordnungsgemäß zu beatmen. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,36 Promille. Hierauf wurde im Klinikum Neubrandenburg eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Dabei leistete der Fahrzeugführer Widerstand. Ihn erwartet jetzt nicht nur eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sondern auch eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



