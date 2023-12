POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung: 36-jähriger Mann in Schwerin vermisst

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei fahndet derzeit nach einem vermissten 36-jährigen Mann aus Schwerin. Der Gesuchte aus der Schweriner Weststadt ist seit dem 21.12. unbekannten Aufenthaltes.



Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Vermisste dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen sein könnte. Der Gesuchte ist von schlank/ dünner Gestalt; eine sonstige Beschreibung oder Angaben zur getragenen Kleidung liegen gegenwärtig nicht vor.



Ein Bild des Gesuchten befindet sich hier: https://fcld.ly/8khbpjw



Wer den Deutschen gesehen hat, wird gebeten, sich umgehend unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder per Notruf unter der Telefonnummer 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



