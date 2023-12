POL-HRO: Brand in Mehrfamilienhaus in Schwerin

Schwerin (ots) -



In der Nacht vom 28.12. zum 29.12.2023 brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Kellerbrand in der Komarowstraße 21, welcher zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die alarmierte Berufsfeuerwehr musste daraufhin ca. 15 Bewohner des Hauses evakuieren. Ein 63-jähriger Hausbewohner wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in das Klinikum Schwerin eingewiesen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



