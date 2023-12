POL-HWI: Falscher Anlageberater bringt Frau um ihr Erspartes

Boltenhagen (ots) -



Eine 51-jährige Geschädigte aus der Gemeinde Boltenhagen suchte im Internet nach einer Plattform für Geldanlagen und wurde so von einem angeblichen Anlageberater kontaktiert. Er leitete sie über mehrere Wochen hinweg an, immer wieder vierstellige Geldbeträge auf verschiedene Konten zu überweisen. Erst nach einem Hinweis einer Mitarbeiterin ihrer Bank fiel der Geschädigten der Betrug auf und sie erstattete Anzeige.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erinnert gleichzeitig daran: Informieren Sie sich über die Trading-Plattform, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen. Suchen Sie auf den Internetseiten nach einem Impressum und achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland. Lassen Sie sich aussagekräftige Referenzen des Anbieters nachweisen und holen Sie sich Vergleichsangebote bei anderen Anbietern ein. Seien Sie bei ungewöhnlich hohen Gewinnversprechen mit geringem Einsatz misstrauisch.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell