POL-ANK: Frau bei Verkehrsunfall auf der BAB 11 leichtverletzt

Vorpommern-Greifswald (ots) -



Am heutigen Morgen gegen 08:55 Uhr kam es auf der BAB 11 zwischen den Anschlussstellen Penkun und Pomellen in Fahrtrichtung Stettin zu einem Verkehrsunfall, bei dem die alleinbeteiligte Fahrzeugführerin leichtverletzt wurde. Aus bisher noch nicht bekannten Gründen verlor die 29-jährige polnische Fahrerin eines Pkw Chevrolet die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit der Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Stettin verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Denise Lemke

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell