POL-HRO: Polizeieinsatz in Schwerin

Schwerin (ots) -



In einer Flüchtlingsunterkunft in der Schweriner Werkstraße ist es am Mittwochabend zu einer Bedrohungslage gekommen, die mit der vorläufigen Festnahme eines Tatverdächtigen endete.



Nach ersten Erkenntnissen soll der stark alkoholisierte Tatverdächtige gegen 18.40 Uhr mehrere Bewohner der Unterkunft, darunter ein 8-jähriges Kind, mit einem Messer bedroht haben. Der 32-jährige Ukrainer konnte daraufhin von den eingesetzten Polizeikräften vorläufig festgenommen werden und befindet sich nun in Polizeigewahrsam. Personen kamen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu Schaden.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern gegenwärtig an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell