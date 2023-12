MV stellt System für Hochwasserschutz und 330.000 Sandsäcke für Niedersachsen bereit

In den gestrigen Abendstunden hat das Land Mecklenburg-Vorpommern das mobile Hochwasserschutzsystem „Aquariwa“ mit einer Länge von 1000 Metern für das Lad Niedersachsen zur Unterstützung der Hochwasserlage vor Ort zum Transport fertiggemacht.

„Wir entsprechen damit einem Hilfeleistungsersuchen aus Niedersachsen, die dringend Material für die Bewältigung der Hochwasserlage vor Ort benötigen. Wir unterstützen selbstverständlichen, wenn die erbetene Hilfe verfügbar ist“, sagt Innenminister Christian Pegel und: „In solchen Fällen halten wir zusammen. Gerade im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz wissen wir aus eigener Erfahrung, durch unsere Hochwasserlage an der Elbe vor gut zehn Jahren, wie wichtig und entscheidend Hilfe aus anderen Bundesländern ist. Daher haben wir Niedersachsen nicht nur unser Hochwasserschutzsystem zur Verfügung gestellt, sondern auch noch 330.000 Sandsäcke.“

Gemeinsam mit Mitarbeitern des Landeskatastrophenschutzlagers unseres Landes wurden die Gerätschaften bis in die Nacht verladen, um schon heute in Niedersachsen zum Einsatz zu kommen. „Ich hoffe, dass die Lage schnell in den Griff zu bekommen ist und die Menschen vor Ort bald wieder wohlbehalten in ihren Häusern sein können.“