POL-HRO: Unfall auf der BAB 20 - 34-jähriger Seat-Fahrer schwer verletzt

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam am 27.12.2023 gegen 17:00

Uhr der 34-jährige Fahrer eines Seat auf der BAB 20 von der Fahrbahn

ab und verletzte sich anschließend schwer.

Der 34-Jährige befuhr die BAB 20 aus Richtung Rostock kommend in

Richtung Stralsund. Etwa 500m vor der Anschlussstelle Sanitz kam das

Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und in dem neben der

Fahrbahn befindlichen Graben zum Liegen. Der 34-jährige Fahrer wurde

im Fahrzeug eingeklemmt. Ersthelfer an der Unfallstelle informierten

die Rettungskräfte und kümmerten sich um den Verletzten. Kameraden

der Freiwilligen Feuerwehr mussten den Mann aus seinem Fahrzeug

befreien. Insgesamt waren 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren

aus Kavelstorf und Dummerstorf im Einsatz. Eine

Rettungswagenbesatzung übernahm die erste medizinische Versorgung und

brachte den Schwerverletzten im Anschluss ins Rostocker Uniklinikum.

Für die Erstmaßnahmen an der Unfallstelle musste die BAB 20 bis ca.

18:00 Uhr in Richtung Stralsund voll gesperrt und anschließend eine

Fahrspur wieder freigegeben und der Verkehr an der Unfallstelle

vorbeigeleitet werden.

Gegen 18:35 Uhr erfolgte die Freigabe beider Fahrspuren in Richtung

Stralsund.

Ein Abschleppdienst barg den nicht mehr fahrbereiten Seat im Nachgang

der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen.

Die Maßnahmen an der Unfallstellen waren gegen 19:30 Uhr beendet.

Polizeilich wird die Schadenshöhe auf 4.000 Euro geschätzt.



