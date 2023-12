POL-HRO: Unfall auf der B 105 Abzweig Gostorf - Erstmeldung

Grevesmühlen (ots) -



Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am 27.12.2023 gegen 18:30

Uhr auf der B 105 am Abzweig Gostorf zu einem Verkehrsunfall mit drei

beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Stand wurden vier Fahrzeuginsassen verletzt. Aktuell

sind drei Rettungswagenbesatzungen an der Unfallstelle im Einsatz.

Die B 105 ist aktuell voll gesperrt.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich zum Umfahren.

Die Dauer der Vollsperrung kann derzeit zeitlich noch nicht

eingegrenzt werden.



