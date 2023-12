POL-NB: Verletzter bei Brand in Krien (LK VG)

Anklam (ots) -



Am 27.12.2023 gegen 14:50 Uhr kam es zum Brand eines Gebäudes in Krien. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen aus mehreren Fenstern des Erdgeschosses.

Die Befragung des 44-jährigen, deutschen Eigentümers durch die Polizeikräfte ergab, dass der Brand mutmaßlich durch unsachgemäßen Betrieb eines Propangasheizstrahlers verursacht wurde. Beim Gebäude handelt es sich um ein Einfamilienhaus, das zuletzt als Werkstatt und Abstellraum genutzt wurde.

Der Eigentümer erlitt leichte Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Anklam verbracht. Während der Löscharbeiten kam es zur Explosion einer Propangasflasche. Durch die Druckwelle wurden zwei agierende Kameraden der Feuerwehr Krien umgeworfen. Glücklicherweise blieben sie unverletzt.

Der Brand breitete sich im gesamten Gebäude aus. Durch das schnelle und professionelle Einschreiten der 47 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Krien, Anklam, Iven, Medow, Wussentin und Krusenfelde konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarbebauung verhindert werden. Die Löscharbeiten dauern gegenwärtig noch an. Bislang wird der Sachschaden auf ca. 20.000 EUR geschätzt.



Mit freundlichen Grüßen



Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.+4939555822131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell