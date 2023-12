POL-HST: Schwerer Verkehrsunfall nach Straßenglätte

A20/Görmin (ots) -



Am 27.12.2023 ereignete sich auf der BAB 20 im Bereich des

Parkplatzes Peenetal ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ersten

Erkenntnissen zufolge Straßenglätte und nicht angepasste

Geschwindigkeit unfallursächlich zu sein scheinen.



Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr die 36-jährige Fahrerin

eines Pkw Toyota gegen 09:00 Uhr die Ausfahrt zum dortigen Rastplatz

in Fahrtrichtung Stettin, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug

verlor, von der Fahrbahn abkam, sich im Bereich der dortigen Böschung

überschlug und abseits der Fahrbahn zum Liegen kam. Durch den

Aufprall zogen sich die von der Insel Rügen stammende Deutsche und

ihre 33-jährige deutsche Beifahrerin schwere, aber nicht

lebensbedrohliche Verletzungen zu. Beide Frauen wurden im Anschluss

durch den hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren medizinischen

Versorgung und Transport in das Greifswalder Krankenhaus übernommen.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein

Abschleppunternehmen geborgen.



Zur Abstumpfung der Fahrbahn wurde die zuständige Autobahnmeisterei

verständigt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Gesamtsachschaden

wird gegenwärtig auf rund 10.000 Euro geschätzt. Nach rund eineinhalb

Stunden war die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder frei.





