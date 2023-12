POL-NB: Vorsicht Straßenglätte - Häufung von Verkehrsunfällen

LK MSE (ots) -



In den Morgenstunden des heutigen 27.12.2023 kommt es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vermehrt zu Verkehrsunfällen auf Grund von Straßenglätte. Die Beamten haben bisher sechs Verkehrsunfälle aufgenommen, bei welchem die Fahrzeugführer auf Grund der den Witterungsverhältnissen unangepassten Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und verunfallt sind. In vier Fällen wurden dabei Person leichtverletzt.



Eine 46-jährige Fahrzeugführerin befuhr die B108. Gegen 06:45 Uhr ist sie zwischen Vielist und Eierfarm auf Grund der Straßenglätte von der Fahrbahn abgekommen und der PKW hat sich überschlagen. Sie wurde leichtverletzt und musste zur medizinischen Behandlung ins Klinikum Waren gebracht werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung des nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuges musste die B108 zeitweise vollgesperrt und später halbseitig gesperrt werden. Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.



Gegen 07:00 Uhr wurde eine 49-jährige Fahrzeugführerin auf der Kreisstraße zwischen Ihlenfeld und Neverin leichtverletzt. Sie ist auf Grund der nicht angepassten Geschwindigkeit bei Straßenglätte von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke gefahren und auf der Gegenfahrbahn zum Stehen gekommen. Die Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt.



Eine 57-jährige Fahrzeugführerin befuhr die B104, als sie gegen 07:40 Uhr zwischen Stavenhagen und Kölpin einen Traktor überholte. Dabei kam sie auf Grund der Straßenglätte nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Leitplanke. Der Traktor war nicht am Unfall beteiligt. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.



Ein Fahrzeugführer befuhr die L24, als er gegen 08:10 Uhr bei Sietow auf Grund der nicht angepassten Geschwindigkeit bei Straßenglätte von der Fahrbahn nach links abgekommen ist. Es wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.



Gegen 08:20 Uhr ist es auf der B 193 zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Eine Fahrzeugführerin ist alleinbeteiligt von der Straße abgekommen und ihr Fahrzeug hat sich überschlagen. Sie wurde leichtverletzt mit dem Rettungswagen in das Neustrelitzer Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 geschätzt.



Eine Fahrzeugführerin befuhr die L28 zwischen Gantzkow und Neddemin, als sie gegen 09:15 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Ortseingangsschild Neddemin gefahren ist. Ihr Fahrzeug hat sich anschließend überschlagen und ist im Straßengraben zum Stehen gekommen. Die Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt.



Bei allen genannten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Wir bitten alle Fahrzeugführer vorsichtig zufahren. Die Straßen sind im gesamten Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sehr glatt.



