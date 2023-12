POL-HWI: Vermisster Mann aus Boltenhagen tot aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Boltenhagen (ots) -



Ein seit dem 21. September 2022 Vermisster aus Boltenhagen ist bereits am 13. Dezember 2023 tot im Bereich eines Waldstückes bei Boltenhagen aufgefunden worden. Eine rechtsmedizinische Untersuchung bestätigte die Identität des damals 56-Jährigen nun zweifelsfrei. Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich nicht.



Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen werden damit eingestellt. Medien und Dritte werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung gespeicherten persönlichen Daten und insbesondere das Lichtbild zu löschen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell