POL-LWL: Bereits mehrere Glätteunfälle auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim

Nach mehreren Glätteunfällen am Mittwochmorgen auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim appelliert die Polizei zur angepassten und vorausschauenden Fahrweise. Aufgrund überfrorener Nässe kam unter anderem auf der B 195 bei Lüttow ein PKW von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. An derselben Stelle krachte wenig später ein anderes Auto in eine Absperrung, die durch die Polizei zur Absicherung des vorangegangenen Unfalls errichtet worden war. Verletzt wurde niemand. In Parchim war in der Buchholzallee ein Bus von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrsschild kollidiert. Der Fahrer als auch der einzige Fahrgast blieben unverletzt. Am Bus entstand Sachschaden. Auf der B 104 zwischen Weitendorf und Brüel und auch bei Groß Laasch kamen am Morgen jeweils Autos von der Straße ab. Es blieb bei Blechschäden. Derzeit (Stand 08:00 Uhr) hat sich die Situation auf vielen Straßen noch nicht entspannt. Es ist teilweise immer noch extrem glatt. Aus diesem Grund sollten Kraftfahrer unbedingt vorsichtig fahren und keine abrupten Lenk-und Bremsmanöver durchführen.



