POL-NB: Brand in Mehrfamilienhaus

Wolgast (ots) -



Am 22.12.2023 ging gegen 16:15 Uhr eine Brandmeldung bei der

Rettungsleitstelle ein.

Im Keller des Aufganges der Robert-Koch-Straße 24 in Wolgast soll es

zu einem Brandausbruch gekommen sein. Sowohl die Feuerwehr als auch

die Polizei wurden alarmiert.

Vor Ort kamen die Freiwilligen Feuerwehren Wolgast, Hohendorf und

Zemitz mit insgesamt 51 Kameraden zum Einsatz. Aus bisher unbekannter

Ursache kam es zu einem Brand, in dessen Folge der gesamte Aufgang

der Nummer 24 in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zunächst wurden alle

anwesenden Bewohner evakuiert und medizinisch untersucht. Verletzt

wurde niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa

30000 Euro. Bis auf drei stark verrußte Wohnungen war es möglich, die

Anwohner wieder nach Hause zu lassen. Die Bewohner der drei

betroffenen Wohnungen kamen vorerst bei Bekannten unter oder wurden

von der Wohnungswirtschaft Wolgast im Aufgang Robert-Koch-Straße 25

untergebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

schweren Brandstiftung aufgenommen und der Brandursachenermittler

kommt zum Einsatz.

Personen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben,

werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Wolgast unter der

Telefonnummer 03836-252 224, in jeder anderen Polizeidienststelle

oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu

melden.



