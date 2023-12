POL-HST: Erledigung zur Vermisstensuche des 15-Jährigen aus Stralsund

Stralsund (ots) -



Bezugnehmend auf die Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5677819 kann mitgeteilt werden, dass der 15-Jährige wieder da ist. Er ist wohlauf.



Vielen Dank sowohl an die Bevölkerung als auch an die Medien. Es wird um Löschung aller personenbezogener Daten gebeten.



Die 13-Jährige aus Prora wird nach wie vor gesucht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell