POL-HWI: Vermisstenfahndung nach 46-jährigem Mann

Seit dem 15. Dezember 2023 wird ein 46-jähriger Mann in Wismar vermisst.



Da bisherige Suchmaßnahmen bislang erfolglos geblieben sind, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche.



Nähere Informationen, wie die Personenbeschreibung sowie ein Foto des Vermissten, finden sich unter https://bit.ly/3THHuPg



