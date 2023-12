POL-HRO: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Rostock (ots) -



Ein Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw im Rostocker Hansaviertel hat am heutigen Freitagvormittag zu Behinderungen im Berufsverkehr geführt.



Der Unfall ereignete sich gegen 09:15 Uhr an der Einmündung Parkstraße / Ernst-Heydemann-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der Pkw während des Abbiegens mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn zusammen. Die 32-jährige Ford-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde am Unfallort medizinisch versorgt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der betroffene Streckenabschnitt wurde im Rahmen der Unfallaufnahme für circa 30 Minuten gesperrt.



Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock zum Unfallhergang sowie zur Unfallursache dauern an.



