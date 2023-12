POL-SN: Kriminalpolizei führt Ermittlungen nach Einbruch

Schwerin (ots) -



Nachdem es in der vergangenen Nacht zu einem Einbruch in einen An- und Verkauf in Schwerin kam, wertet die Polizei nun umfangreich gesicherte Spuren aus.



Den ersten Ermittlungen zu Folge haben sich drei Täter gegen 00:30 Uhr Zutritt zu dem Geschäft in der Martinstraße verschafft. Innerhalb weniger Minuten nahmen die Täter ihre Beute an sich und verließen die Räumlichkeiten unerkannt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der An- und Verkauf gegen 03:00 Uhr ein weiteres Mal unberechtigt betreten und weitere Wertsachen entwendet wurden. Ob für beide Taten dieselben Personen verantwortlich sind, wird die Polizei prüfen. Bei dem Diebesgut handelt es sich unter anderem um Laptops. Die entstandene Schadenshöhe wird im Rahmen der Ermittlungen wegen Einbruchs ermittelt.



Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern können der Schweriner Polizei telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de bekannt gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell