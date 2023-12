POL-LWL: Fahrzeugführerin bei Zusammenstoß zweier PKW schwer verletzt

Zarrentin (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier PKW in Gallin ist am Donnerstagnachmittag eine 53-jährige Fahrzeugführerin schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich an einer Einmündung im dortigen Gewerbegebiet. Die schwer verletzte Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-jährige Fahrer des anderen PKW, bei dem die Polizei einen Atemalkoholwert von 0,3 Promille feststellte, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, dessen Gesamthöhe vor Ort zunächst auf ca. 10.000 Euro geschätzt wurde. Gegen den 51-jährigen Autofahrer hat die Polizei eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell