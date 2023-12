POL-HRO: Traktoren-Demonstration in Rostock

Rostock (ots) -



Am 21.12.2023 wurde der Polizei durch einen Notruf um kurz nach 19

Uhr bekannt, dass es in der Schutower Straße aufgrund einer

Traktoren-Demonstration zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen soll.

Dort würden sieben Traktoren stadteinwärts auf beiden Fahrstreifen in

Kolonne fahren und absichtlich die gesamte Fahrbahn blockieren.



Durch die eingesetzten Beamten konnten in Höhe Holbeinplatz insgesamt

vier Traktoren festgestellt und angehalten werden. Durch die

Teilnehmer wurden keinerlei Banner oder ähnliches mitgeführt, jedoch

gaben sie gegenüber den Beamten an, auf die Situation der Landwirte

aufmerksam machen zu wollen. Im Anschluss an die

Personalienfeststellung wurden die Fahrzeugführer, unter der Maßgabe,

sich auf dem kürzesten Weg aus dem Stadtgebiet zu entfernen, aus den

polizeilichen Maßnahmen entlassen. Zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung

sind keine weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Fahrzeuge

bekannt geworden.



Da es sich um eine nicht angemeldete Demonstration handelte, wurde

durch die Beamten eine Anzeige nach dem Versammlungsgesetz

aufgenommen.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell