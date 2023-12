POL-GÜ: Alkoholisierter PKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Sanitz

Güstrow/ Sanitz (ots) -



Am Mittwochabend gegen 23 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und LKW in Sanitz. Dabei befuhr ein 43-Jähriger polnischer LKW-Fahrer die Tessiner Straße aus Richtung Rostock kommend in Fahrtrichtung Tessin und wollte auf Höhe des Norma Marktes rückwärts in die Auffahrt des dortigen Parkplatzes einfahren. Während des Rückwärtsfahrens bemerkte der LKW-Fahrer einen PKW aus Richtung Tessin kommend auf der Gegenfahrbahn, der seine Geschwindigkeit offensichtlich nicht verringerte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 43-Jährige seinen LKW bis zum Stillstand ab. Dennoch stieß ein 24-jähriger Deutscher mit seinem Seat gegen den hinteren Teil des LKW-Anhängers. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2100EUR. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem PKW-Fahrer, welcher selbst die Polizei informierte, ein Atemalkohol von 1,45 Promille festgestellt. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.



