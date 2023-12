POL-LWL: Bauernprotest beendet

Lüttow-Valluhn/Wittenburg (ots) -



Ein nicht angemeldeter Bauernprotest ist am Donnerstagmittag in Wittenburg von den beteiligten Landwirten vorzeitig beendet worden. Zuvor waren die Bauern mit 11 Traktoren als Konvoi zwischen Lüttow-Valluhn, Zarrentin und Wittenburg unterwegs. Die Polizei begleitete den Fahrzeugkonvoi. Zu Störungen kam es nicht. Ursprünglich sollte der Konvoi erst in Boizenburg enden, jedoch entschlossen sich die Protestler für ein vorzeitiges Ende in Wittenburg.



