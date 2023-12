POL-LWL: Paketauto verunglückt

Warsow (ots) -



Auf der B 321 bei Warsow ist am Mittwochabend ein Paketauto verunglückt. Dabei wurde der 21-jährige Fahrer leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend überschlug sich der mit Paketen beladene Transporter eines Paketdienstleisters. Der Fahrer erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Kurz darauf erfolgte die Bergung des Fahrzeuges. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 321 kurzzeitig voll gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 8.000 Euro belaufen.



