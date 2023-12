POL-LWL: Dieseldiebstahl aus LKW

Suckow (ots) -



Bei einem Diebstahl aus einem Kraftstofftank eines LKW sollen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag in Suckow etwa 200 Liter Diesel entwendet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein Zeuge am Abend des 19.12.2023 die Polizei gerufen, nachdem er bei Sichtung von Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera drei unbekannte Personen feststellen konnte, die gegen 01:35 Uhr an einem abgestellten LKW in der Bahnhofstraße hantierten. Der hinzugerufene Besitzer des Fahrzeuges bestätigte die Beobachtungen und stellte neben dem Fehlen eines Tankdeckels auch den geleerten Kraftstofftank fest. Weiterhin konnte auf den Aufzeichnungen wahrgenommen werden, dass die Täter mit einem weißen Transporter vor Ort waren. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige wegen Diebstahls auf. Es entstand ein Schaden von etwa 340 Euro.



Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Sternberg (03847-43270) entgegen.



