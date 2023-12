POL-SN: Ergänzungsmeldung: Polizeieinsatz im Zusammenhang einer Abschiebemaßnahme

Schwerin (ots) -



Im Rahmen des Einsatzes zur Gefährdungslage im Mueßer Holz erfolgte aufgrund einer Notsituation gegen 10:40 Uhr durch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes M-V ein Zugriff, wodurch die Lage vor Ort unter Kontrolle gebracht wurde. Die weibliche Person, die den Einsatz der Polizei ausgelöst hatte, konnte dabei durch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes M-V widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Eine männliche Person wurde in den Räumlichkeiten mit Schnittverletzungen durch Polizeikräfte angetroffen und in der Folge an den Rettungsdienst übergeben.

Die weibliche Person, die sich augenscheinlich im psychischen Ausnahmezustand befindet, wird ebenfalls durch den Rettungsdienst betreut. Weitere Personen oder Einsatzkräfte wurden nicht verletzt. Der Zugriff der Spezialkräfte erfolgte mit einfacher körperlicher Gewalt ohne den Einsatz von Hilfsmitteln oder Waffen. Weitere Informationen folgen.



