POL-SN: Ergänzungsmeldung: Polizeieinsatz im Zusammenhang einer Abschiebmaßnahme

Während der geplanten Abschiebmaßnahme kam es ersten Erkenntnissen nach zu einer möglichen Gefährdungslage in einer Kirchengemeinde im Bereich Mueßer Holz in der Ziolkowskistraße.



Eine weibliche Person versuche die Abschiebemaßnahmen zweier 18- und 22-jährigen irakischen Männern zu vereiteln.



Die Polizei ist weiterhin vor Ort und bittet die Bevölkerung die Örtlichkeit zu meiden.



