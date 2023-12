POL-SN: Mutter eines Säuglings nach Unfall verletzt

Schwerin (ots) -



Bei einem Unfall Dienstagmittag wurde eine Mutter eines Säuglings verletzt und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrseinschränkungen im Bereich Ostorfer Ufer.

Den bisherigen Erkenntnissen zu Folge kam es gegen 12:45 Uhr am Ostorfer Ufer zu einem Auffahrunfall zwischen drei Autos. Die Mutter eines Säuglings sei einem wartenden Fahrzeug aufgefahren. Dieses wurde durch die einwirkenden Kräfte auf ein drittes Fahrzeug geschoben. Die Frau erlitt einen Schock und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Der Säugling, der sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Auto befand, wurde zur Beobachtung aber ohne bisher bekannten Verletzungen ebenfalls mit dem RTW zur Klinik verbracht. Zwei der drei Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf 18.000EUR geschätzt.



