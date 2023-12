POL-HRO: Radfahrer nach Zusammenstoß mit einer Straßenbahn leicht verletzt

Rostock (ots) -



Ein 81-jähriger Radfahrer ist am heutigen Dienstagvormittag bei einem Unfall in Rostock leicht verletzt worden.



Der Unfall ereignete sich gegen 10:40 Uhr in der Langen Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 81-Jährige von einer herannahenden Straßenbahn erfasst, als er die dortigen Gleisanlagen überqueren wollte. Trotz umgehend eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht verhindert werden. Der Rostocker verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde am Unfallort medizinisch versorgt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Der betroffene Streckenabschnitt wurde im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.



Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock zum Unfallhergang sowie zur Unfallursache dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell