POL-SN: Alkoholisierten Autofahrer nach Zeugenhinweis aus dem Verkehr gezogen

Aufgrund der Fahrweise fiel Zeugen gestern Abend ein 35-jähriger Autofahrer auf, der mit 1,75 Promille auf der Umgehungsstraße unterwegs war. Der Mann sei in Schlangenlinien gefahren.



Kontrolliert wurde der deutsche Fahrer auf der B104 Höhe Krebsförden durch Beamte einer Polizeistreife gegen 21:00 Uhr, nachdem die Zeugen die Polizei telefonisch über ihre Beobachtungen informierten. Der Mann musste nach dem Alkoholvortest zu Beweiszwecken zur Blutprobenentnahme. Zusätzliche wurde dem Fahrer der Führerschein eingezogen. Gegen den Mann aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.



