POL-LWL: Beschädigte Fensterscheiben im Amt Parchimer Umland

Parchim (ots) -



Bislang unbekannte Täter beschädigten in Parchim am Wochenende insgesamt 3 Fensterscheiben des Gebäudes des Amtes Parchimer Umland. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Nach derzeitigen Informationen wurden die Fensterscheiben in der Walter-Hase-Straße im Zeitraum von Freitag bis Montagfrüh auf unbekannte Weise beschädigt. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Parchim (03871-6000) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell