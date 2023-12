POL-LWL: Körperverletzungen auf Wittenburger Weihnachtsmarkt

Wittenburg (ots) -



Im Verlauf des Wittenburger Weihnachtsmarktes kam es am Samstagabend zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen, wobei mindestens drei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen etwa 8 überwiegend männliche Personen im Alter von 19 bis 43 Jahre wegen Meinungsverschiedenheiten aneinandergeraten sein, die in tätliche Angriffe mündeten. Dabei soll neben einer Glasflasche auch ein Taser benutzt worden sein. Noch vor Eintreffen der Streifenwagen gelang es den Mitarbeitern der Security die Personengruppen zu trennen. Die Polizei erteilte Platzverweise und nahm insgesamt vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz auf. Bei den beteiligten Personen haben neben sechs Deutsche zwei Männer die syrische Staatsangehörigkeit inne.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell